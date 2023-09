Santé : la vente à l’unité des médicaments mise en place pour lutter contre les pénuries

Durée de la vidéo : 1 min

Plus de 3 000 médicaments en pénurie, selon un rapport du Sénat. En cas de difficultés d’approvisionnement, le gouvernement a annoncé que la vente à l’unité serait obligatoire.

Des médicaments introuvables en pharmacie. Des images récurrentes l’hiver dernier, pour l’amoxicilline en particulier. Le gouvernement veut que les antibiotiques en rupture soient délivrés à l’unité et non par boîte. Pour les pharmaciens, dispenser comprimé par comprimé n’est pas si simple et pose la question de la traçabilité. "Depuis un certain nombre d’années, on trace les boîtes. Rien n’est fait pour ça, pour les comprimés. C’est quelque chose pour laquelle il faut que nos outils soient adaptés", explique Michel Leroy, pharmacien à Paris.

Une bonne solution pour les associations de patients

La vente de médicaments à l’unité se fait depuis longtemps en Angleterre. Des associations de patients en France le réclament. "C’est une bonne solution pour lutter contre les pénuries, pour être plus pertinent dans les prescriptions, pour ne pas gaspiller les médicaments et pour mieux répondre à des enjeux de santé publique", argumente Catherine Simonin, membre du bureau de France Assos Santé. En cas de pénurie, un test obligatoire devra être réalisé en cas d’angine pour vérifier que les antibiotiques sont bien nécessaires.