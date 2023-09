Biodiversité : les pépiniéristes croulent sous les demandes

Durée de la vidéo : 2 min

Pas un jour ne passe sans qu’une école, une commune ou un État ne s’engage à planter des arbres pour sauver la planète ou apporter de la fraîcheur dans les villes. La demande est si forte que les pépiniéristes n’arrivent plus à suivre.

Des milliers d’arbres encore en pleine croissance se retrouveront bientôt dans nos villes. Dans une pépinière à Jarcieu (Isère), plus de 60 % des arbres sont vendus aux collectivités. Ces dernières années, les commandes ont augmenté de 25 %. Les arbres sont donc livrés au bout de huit ans contre 12 habituellement. Les plantations sont aussi plus serrées : 2 000 arbres supplémentaires ont pu être plantés cette année. "En gagnant 50 centimètres, on garde un vrai écartement et on gagne presque 15 % sur une parcelle", explique Pierre de Prémare, directeur des pépinières Guillot-Bourne à Jarcieu (Isère).

Une pépinière en ville

À Montreuil (Seine-Saint-Denis), une expérimentation est en cours. Une dizaine d’arbres ont été placés dans une rue l’année dernière. "Ça permet de faire baisser de quelques degrés la température dans les moments de canicule", abonde Patrice Bessac, maire de Montreuil. La ville a créé sa propre réserve d’arbres. Les arbres sont choisis avec des essences différentes pour assurer la biodiversité en ville. Cette année, plus de 1 000 arbres vont être plantés.