Immigration : les montagnes, difficile passage entre l’Italie et la France

Durée de la vidéo : 4 min

Hier, le ministre de l’Intérieur assurait que la France n’accueillerait aucun migrant sur son sol. La surveillance de la frontière italienne a été renforcée, mais difficile de rendre un pays hermétique. Les migrants passent parfois par la montagne. Reportage.

C’est le dernier obstacle à franchir : les Alpes. Pour les exilés arrivés en Italie, atteindre la France est l’ultime étape d’un long voyage. Ils parcourent des kilomètres, souvent la nuit, pour éviter la police. Près de la frontière, un refuge italien est le seul point de repos. Chaque jour, 150 personnes arrivent ici. Le départ se fait depuis le village italien de Claviere. C’est la troisième tentative pour un groupe de Guinéens.

De nombreux obstacles

Une longue marche dans le brouillard commence, à fleur de montagne. Il fait 5 °C, et le seul guide est un GPS. Après 3 heures de marche, au loin, les lumières de Montgenèvre (Hautes-Alpes). C’est le passage le plus risqué en raison de la présence de militaires français. Policiers et gendarmes patrouillent autour du village, et ont pour consigne de ne laisser passer aucun migrant. 260 ont été raccompagnés la semaine dernière en Italie. Mais la police aux frontières ne parvient pas à intercepter le groupe, qui arrive à Briançon (Hautes-Alpes) après six heures de marche. Chaque jour, une cinquantaine de personnes parviennent à la ville, mais un refuge a dû fermer ses portes. Beaucoup vont désormais demander l’asile.