Santé : le sommeil des Français se dégrade

Selon une étude d’Odoxa, la majorité des Français estiment que leur sommeil est de moins en moins bon. Si beaucoup optent pour des solutions à court terme, ces dernières risquent de poser problème sur la durée.

En moyenne, les Français dorment 6h58 par nuit. Ils ne dorment plus suffisamment, et pire encore, ils dorment de moins en moins bien depuis plusieurs années. Selon une étude d’Odoxa, 59 % des Français trouvent que leur sommeil se dégrade. Un chiffre encore plus important parmi les professionnels de santé. Ils sont trois sur quatre à ressentir cet effet. "Il y a une crise dans les hôpitaux actuellement et le personnel soignant, qui a été extrêmement sollicité, a eu des difficultés de temps de récupération", indique le docteur Marc Ray, président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance.

Solution aujourd'hui, problème demain

En conséquence, un Français sur quatre prends des produits pour dormir. Un sur dix avoue même prendre des somnifères ou des anxiolytiques pour retrouver le sommeil. "Le petit cachet résout la problématique aujourd'hui et maintenant, mais cela crée le problème de demain, parce que ça va finir par devenir une dépendance", alerte Anne Sénéquier, psychiatre et codirectrice de l’Observatoire de la santé mondiale de l’IRIS. Les explications sont nombreuses pour ce phénomène. Mais mieux dormir passe peut-être par un geste simple : couper son écran. Cette lumière bleue, toujours plus présente dans nos vies, inhibe la sécrétion de mélatonine, l'indispensable hormone du sommeil.