Violences sexuelles dans le monde du cinéma : Judith Godrèche réclame une commission d'enquête au Sénat

Jeudi 29 février, l'actrice a été auditionnée au Sénat par la délégation aux droits des femmes. Elle souhaite qu'une commission d'enquête contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma soit établie.

Elle a été entendue pendant près de deux heures par la délégation aux droits des femmes du Sénat, jeudi 29 février. Une nouvelle fois, l'actrice Judith Godrèche dénonce l’omerta sur les violences sexuelles dans le monde du cinéma. Il y a urgence, dit-elle. "Tout le monde sait que dans l'industrie du cinéma, un agresseur, déguisé en réalisateur, fais souffrir les petites filles pour qu'elles pleurent pour de vrai", déclare-t-elle. Moment inédit dans la chambre haute, c’est la première fois qu'une artiste est reçue en audition. Depuis les plaintes déposées à l'encontre des cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon, l’affaire prend alors une dimension plus politique.

La droite et la gauche divisées sur le sujet

Une commission d'enquête contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma est réclamée par l'actrice. Une demande soutenue et saluée par les collectifs féministe. Pourtant, au Sénat, l’audition de l'actrice ne fais pas l'unanimité. À droite, certains y voient d'ailleurs une ligne rouge. "On ne peut pas lui retirer son engagement. Néanmoins, je me demande si c’est au Sénat de s’emparer de ces sujets", indique Agnès Canayer, sénatrice républicaine de la Seine-Maritime. Mais à gauche, on réfute totalement cette interprétation. Pour l’heure, nul ne sait encore si les propositions de l’actrice seront officiellement entendues.