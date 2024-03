Eurozapping : les obsèques d'Alexeï Navalny se préparent, Carles Puigdemont poursuivi pour terrorisme

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du jeudi 29 février.

C’est dans une église au sud-est de Moscou (Russie) qu’aura lieu, vendredi 1er mars, la cérémonie d'adieu au principal opposant russe, Alexeï Navalny. Sa mère n'a récupéré son corps que samedi 24 février. Depuis, elle bataille. Les services funéraires refuseraient toujours de l'emmener. La crainte domine. Ses soutiens appellent au courage. "Il ne reculait pas devant le danger. Il était sincère et courageux. Il disait la vérité et a tenu sa promesse", a ainsi indiqué Kira Yarmish, son ancienne assistante.

Recrudescence de sans-abri en Angleterre

Un indépendantiste catalan poursuivi pour terrorisme. Carles Puigdemont avait fui en Belgique pour ne pas être incarcéré après le référendum d'indépendance de la Catalogne. La Cour suprême espagnole ouvre une enquête pour terrorisme contre lui, au moment où le gouvernement de Pedro Sanchez est sur le point de signer un accord d'amnistie. L’opposition jubile. "L’État de droit dans notre pays ne peux pas être acheté par Pedro Sanchez", a déclaré Cuca Gamarra, la secrétaire générale du Parti Populaire. Le Premier ministre socialiste n’aurait pas été réélu sans le soutien des Catalans, qui exigent cette amnistie en échange de leurs voix.

Le nombre de sans-domicile-fixe explose en Angleterre. On peut voir des rangées de sacs de couchage dans la gare de Paddington à Londres. Rita, 66 ans, dors ici depuis six mois : "On a de la chance, on a des sacs de couchage maintenant". En un an, le nombre de personnes à la rue a augmenté de près d'un tiers. Les structures d'accueil sont débordées.