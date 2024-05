Méningite : à partir de janvier 2025, les nourrissons devront être vaccinés contre cinq souches de la maladie

Les nourrissons devront être obligatoirement vaccinés contre cinq souches de méningite à partir de janvier prochain. Les méningites bactériennes sont très contagieuses et dangereuses pour les enfants. On constate cette année un rebond des cas mortels.

Un miraculé. Il y a cinq ans la vie de Flavio Da Pozzo bascule. À 17 ans, il est victime d’une grave infection provoquée par une nouvelle souche de méningite extrêmement agressive. Sa jambe droite a dû être amputée. Il y a eu 560 nouveaux cas de méningite en 2023, +72% en un an. À l’institut Pasteur, les chercheurs traquent les nouvelles souches. W, Y, A, c’est le nom donné à ces nouveaux ennemis particulièrement contagieux et virulents.

Le vaccin obligatoire pour une souche pour l’instant

Face à cette situation, le gouvernement veut élargir la vaccination. Chez le nourrisson, elle est obligatoire pour souche C. À compter de 2025, elle va compter pour les souches A, W et Y. Annie Hamel, dont le fils est décédé d’une méningite, redoute une propagation pendant les Jeux olympiques. Aujourd’hui, il est possible de faire vacciner ses enfants et adolescents contre les nouvelles souches, mais le vaccin n’est pas remboursé par l’Assurance maladie.