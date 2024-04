L'obligation de vaccination des bébés contre la méningite sera élargie à partir de 2025

Jusqu'ici, seul le vaccin contre le méningocoque C était requis pour les moins de 1 an. Cette obligation va désormais concerner aussi les méningocoques A, B, W et Y.

La vaccination contre la méningite, actuellement obligatoire chez les nourrissons seulement pour les méningocoques C, va être élargie à partir de début 2025, selon un nouveau calendrier vaccinal publié vendredi 26 avril par les autorités sanitaires. La vaccination des moins de 1 an contre les autres familles de méningocoques (A, B, W et Y), sera elle aussi obligatoire à partir de l'an prochain, comme l'avait recommandé la Haute Autorité de santé (HAS).

Actuellement, seule la vaccination contre les méningocoques C est obligatoire chez les nourrissons, celle contre les méningocoques B n'est que recommandée. "Si la mise en place de mesures barrières durant la crise de Covid-19 a permis une baisse notable de ces infections, les dernières données montrent une reprise de la circulation des méningocoques en France, soulignait en mars la HAS. Les sérogroupes W et Y ont beaucoup progressé, notamment chez les nourrissons et les jeunes."

Un seul vaccin, dit tétravalent, ciblera désormais A, C, W et Y. Donné séparément en trois doses successives (3, 5 et 12 mois), un autre ciblera toujours la souche B. Les méningites sont des infections particulièrement graves du cerveau et de la moelle épinière. Elles sont mortelles une fois sur dix et, le reste du temps, provoquent souvent d'importantes séquelles neurologiques. Elles sont le plus souvent provoquées par un virus, mais aussi parfois par des bactéries, dites méningocoques.