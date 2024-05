Manche : dans les entrailles d’un tunnel hors norme

La France est reliée physiquement au Royaume-Uni par le tunnel sous la Manche. Nous célébrerons lundi 6 mai les 30 ans de l’inauguration du tunnel par la reine Elizabeth II et le président François Mitterrand. Plongée dans les coulisses de ce tunnel.

C’est un ballet franco-anglais parfaitement orchestré. Il est possible de traverser la Manche en train, avec voiture ou avec camion. Le tunnel sous la Manche est emprunté par 400 trains par jour et cela dure depuis 30 ans. Côté français, près de Calais (Pas-de-Calais), c’est le point de départ du tunnel. Entre la France et l’Angleterre, plus d’un tiers des camions et deux tiers des voitures prennent le train, les autres traversent en ferry. 34 minutes de traversée pour rejoindre l’Angleterre dont 28 minutes sous la mer, la vitesse du train est de 140 km/h.

Un tunnel sous-exploité

De chaque côté, la priorité, c’est la sécurité. Sous la Manche, il y a un tunnel d’évacuation où circulent des véhicules de service. Tous les équipements sont vérifiés avec minutie par les équipes de maintenance pour vérifier que tout est en bon état pour bien fonctionner, tout doit être testé. En 30 ans, deux incendies se sont déclarés dans le tunnel. Malgré les trains de voiture, les Eurostars, le tunnel est sous-exploité. La tour de contrôle gère seulement 1 800 véhicules alors que deux fois plus de trains pourraient traverser la Manche.

Parmi Nos sources

Groupe Getlink

Liste non exhaustive