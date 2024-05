C’est le procès d’une ancienne gardienne de prison, qui serait complice d’un prisonnier mafieux, jugée avec 15 autres accusés. Cathy Chatelain est soupçonnée d’avoir donné le baiser de la mort à un mafieux rival qui allait être assassiné en 2017.

C'est l’histoire d'une surveillante de prison, mère de cinq enfants, qui va basculer dans le grand banditisme. Début 2017, Cathy Chatelain vient d’être mutée en Corse à la prison de Borgo. Très vite, elle se lie d'amitié avec un détenu. '’homme va la convaincre de l'aider à faire assassiner un de ses ennemis. Sa mission : repérer à l'aéroport un détenu qui rentre d'une permission de sortie, puis l'embrasser pour le désigner à un tueur à gage.

Son surnom : Catwoman

Le 5 décembre 2017, peu avant 11 heures, le plan est mené à bien. Jean-Luc Codaccioni et son ami Antoine Quilichini, deux figures du banditisme corse, sont abattus sans créer le moindre mouvement de panique. Quelques mois plus tard, 16 suspects sont interpellés. Parmi eux : Cathy Chatelain, alias Catwoman. Face aux enquêteurs, elle avoue et assume tout. Elle est incarcérée depuis plus de six ans à la prison de Riom (Puy-de-Dôme).

Les experts psychiatres la décrivent comme une femme qui fait toujours allégeance au clan criminel corse. Mais pour son avocat, elle a été manipulée. Son fils aîné, David, la soutient. A partir du 6 mai et pendant deux mois, elle comparaitra au côté de 15 co-accusés corses devant la Cour d'assises d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).