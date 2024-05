Vrai ou Faux. L’Union européenne est-elle plus forte économiquement qu’il y a cinq ans ?

Comme les eurodéputés, Ursula von der Leyen fait campagne pour garder son siège de présidente de la Commission européenne. Elle a assuré que l’économie de l'Union européenne était plus forte qu’il y a cinq ans. L’équipe de Vrai ou Faux a vérifié.

À un mois des élections européennes, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a défendu son mandat devant les députés. L’économie est-elle plus forte aujourd’hui qu’il y a cinq ans, comme elle l‘a assuré ? C’est vrai et faux à la fois : en fait, cela dépend des indicateurs que l’on regarde.

Un taux d’emploi plus grand, mais une industrie ralentie

Ainsi, le taux d’emploi atteint 75,3% en 2023 dans l’Union, contre 72,6% en 2019. Le chômage plafonne à 6,1%, un peu moins qu’il y a cinq ans (6,8%). L’inflation est désormais plus modérée, à 2,4% : c’est loin des 10% atteints après le début de la guerre en Ukraine, mais c’est un peu plus qu'en 2019.

La bonne santé économique inclut aussi le dynamisme industriel, la richesse par habitant et la croissance. Or, aux États-Unis, la richesse par habitant dépasse les 76 000 dollars, deux fois plus que pour les Européens. Par ailleurs, plusieurs économistes pointent le ralentissement industriel de l’Union européenne, notamment dans l’automobile et la chimie.