VIDEOS. Dans le salon ou dans le jardin, des skieurs en manque de montagne inventent le ski pour confinés

"La montagne, ça vous gagne", clame la célèbre publicité. Mais en période de confinement, force est de constater que la montagne, ça vous manque. Privés d'activité de plein air par le confinement imposé en France et dans de nombreux pays afin de tenter d'endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus, les internautes adeptes de poudreuses rivalisent d'imagination pour retrouver les sensations des sommets.

Samedi 4 avril, le skieur Arthur Bauchet, quatre fois médaillé d'argent aux Jeux Paralympiques de PyeongChang, en Corée du Sud, a posté sur Twitter une vidéo d'un entraînement pas comme les autres, effectué devant son écran de télévision. Car athlètes confirmés et amateurs ne manquent pas d'imagination. La preuve par trois.

"Il y a toujours une solution pour skier", assure Arthur Baudet, ici les skis immobilisés sur un tapis. L'important, c'est les sensations ?

A défaut de prendre l'air, certains prennent l'art. Installé en Espagne, Philipp Klein Herrero a mis en ligne cette magnifique performance tournée loin des sommets.

"Juste avant la situation sanitaire actuelle et le confinement qui en découle, j'étais sur le point d'aller rider en famille. C'était censé être la grande aventure annuelle, celle que j'attendais depuis un an. Le confinement ne m'a cependant pas enlevé l'idée de skier de la tête donc j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais skier dans mon salon", a-t-il expliqué sur sa page Youtube.

Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, sachez qu'une bâche sur la pelouse (ou un petit toboggan) peut offrir quelques sensations fortes également. Mais attention à ne pas se faire mal, l'idée étant tout de même de ne pas engorger les urgences.

@EmbleyHampshire The Embley Ski team still practising despite the lockdown. pic.twitter.com/TevqkS0jGo