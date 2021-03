Eurozapping : la campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre en Géorgie

La Géorgie veut protéger sa population face à l’épidémie de Covid-19. Lundi 15 mars, le pays a commencé à utiliser les 43 000 doses du vaccin AstraZeneca qu’il a reçu. Malgré la suspension de ce vaccin dans certains pays européens en raison des craintes de voir apparaître des effets secondaires, plusieurs personnes ont été vaccinées en Géorgie. La priorité a été donnée au personnel soignant.

Les crèches et les écoles primaires rouvrent au Portugal

Le déconfinement se fait progressivement au Portugal. Cette fois-ci, ce sont les crèches et les écoles primaires qui ont rouvert leurs portes tout en respectant plusieurs règles sanitaires. C’est un véritable soulagement pour les élèves et leurs familles. D’autres établissements ne sont plus fermés, à l’image des salons de coiffure ou encore des librairies. Dans trois semaines, une seconde phase du déconfinement doit avoir lieu.

Aux Pays-Bas, c'est le moment des élections législatives. Un scrutin dont le Premier ministre Mark Rutte est favori. En raison de la crise sanitaire, les électeurs ont jusqu’au mercredi 17 mars pour voter. Les bureaux de vote s’assurent de ne pas avoir trop de monde en même temps.