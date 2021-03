Covid-19 : la surpopulation carcérale inquiète, de nombreux clusters recensés

Les prisons et centres de détention sont surpeuplés en France. En ces temps d’épidémie de Covid-19, plusieurs lieux ont vu des clusters se former.

La France fait face à une surpopulation carcérale. Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo lundi 15 mars, le journaliste de France Télévisions Jordan Klein rappelle qu’il y a 1 000 nouvelles entrées par mois dans les prisons françaises et que le taux de densité carcérale s’élève à 105%. Des chiffres inquiétants notamment en pleine épidémie de Covid-19. Cela a entraîné plusieurs clusters comme à la maison d’arrêt de Tours (Indre-et-Loire) où 65 détenus ont été testé positifs, rapporte le journaliste.

Plusieurs instances alertent sur la situation

Face à une situation de plus en plus compliquée, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà "averti à deux reprises la France, deux condamnations, et l'a sommé justement de faire quelque chose pour cette surpopulation carcérale. Il y a aussi une décision de la part de la Cour de cassation, une autre de la part du Conseil d’État et encore une autre de la part du Conseil Constitutionnel. Mais pour l’instant, rien ne bouge, tout est figé", explique Jordan Klein.