Covid-19 : la fin du port du masque pour les personnes vaccinées aux Etats-Unis est "une pratique normale", estime un virologue

Le président des Etats-Unis Joe Biden a annoncé, jeudi 13 mai, que les Américains qui sont complètement vaccinés n’ont désormais plus besoin de porter de masque, ni en extérieur, ni en intérieur. "Je trouve ça très bien. C'est une pratique normale en principe", a réagi vendredi Jean-Michel Claverie, professeur de médecine et virologue, sur franceinfo.

"Quand on demande aux gens de prendre des risques avec la vaccination, on sait qu'il faut les récompenser. On peut les récompenser en les payant, mais on sait que ça donne une perception du risque, en général, un peu plus grande. Par contre, on peut les récompenser en nature, en leur donnant des privilèges que n'ont pas les non-vaccinés", a-t-il développé.

Interrogé sur la possibilité de transmettre le Covid-19 malgré la vaccination, Jean-Michel Claverie a estimé que "même si des gens transmettent le Covid à quelqu'un d'autre, ils vont le donner à des gens qui ont moins de 50 ans et qui vont développer une forme bénine de la maladie, et donc on va atteindre comme ça une sorte d'immunité collective".