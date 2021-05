DIRECT. Covid-19 : la Guyane durcit ses restrictions face à la détérioration de sa situation sanitaire

Ce qu'il faut savoir

La Guyane est en état d'alerte. Alors que "la situation se détériore nettement en Guyane", selon les mots du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mercredi 12 mai après le Conseil des ministres, les autorités locales ont décidé mercredi soir de durcir les restrictions pour contrer la flambée de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire. Le taux d'incidence est en effet en hausse (il s'établit à 321 pour 100 000), tout comme la tension hospitalière, et le variant identifié au Brésil est désormais omniprésent dans cette région française d'Amérique du Sud.

Le préfet de Guyane, territoire déjà soumis à un couvre-feu de 19 heures à 5 heures en semaine, et le week-end de samedi 19 heures à lundi 5 heures, a décidé de réduire les déplacements du 14 au 30 mai, de fermer les bars, les restaurants et les lieux culturels et de limiter les activités sportives à une heure par jour. Suivez notre direct.

AstraZeneca doit rester réservé aux plus de 55 ans. La Haute Autorité de santé (HAS) réitère sa position sur le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19. Après avoir "réévalué l’opportunité d’élargir la cible vaccinale avec les deux vaccins à adénovirus au regard des dernières données analysées par l’Agence européenne des médicaments et du contexte actuel en France", la HAS "maintient sa recommandation de restreindre l’utilisation du vaccin (...) d’AstraZeneca aux personnes âgées de 55 ans et plus" a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.

La nombre de patients hospitalisés passe sous le seuil des 25 000. La décrue à l'hôpital se poursuit, selon les derniers chiffres de Santé publique France publiés mercredi. Au total, 24 254 personnes atteintes du Covid-19 sont actuellement hospitalisées en France, contre 25 028 mardi et 27 686 il y a une semaine. La baisse se poursuit également dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) où 4 583 personnes sont hospitalisées, contre 4 743 mardi et 5 402 il y a une semaine.

La France impose une quarantaine à de nouveaux pays. Les voyageurs en provenance de cinq nouveaux pays devront respecter une quarantaine obligatoire à leur arrivée, a annoncé Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres mercredi. Le porte-parole du gouvernement a précisé que le nom des cinq Etats visés par l'élargissement de cette liste, déjà étendue samedi, serait bientôt communiqué.

De nouveaux professionnels autorisés à vacciner. Un décret publié au Journal officiel, mercredi, autorise les masseurs kinésithérapeutes, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers, les secouristes et les étudiants en maïeutique à injecter des doses de vaccins, après avoir suivi une formation et sous la supervision d'un médecin.