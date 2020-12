Nouvelle souche du coronavirus au Royaume-Uni : quelles sont les restrictions annoncées par les pays européens ?

Alors que les autorités britanniques ont décrété le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre, plusieurs pays européens ont annoncé suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni.

Un vent d'inquiétude souffle en Europe après la propagation d'une nouvelle variante du coronavirus au Royaume-Uni. Plusieurs pays du Vieux Continent ont annoncé, dimanche 20 novembre, la suspension des vols arrivant sur leur territoire en provenance du territoire britannique.

Cette nouvelle souche est "hors de contrôle", a reconnu le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, justifiant un reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre. "Ce sera très difficile de la garder sous contrôle jusqu'à ce qu'un vaccin soit déployé", a-t-il prévenu, ajoutant que cette variante du coronavirus pourrait être jusqu'à 70% plus contagieuse que la précédente. La variante a également été détectée "en petits nombres" aux Pays-Bas, au Danemark et en Australie, a indiqué dimanche l'Organisation mondiale de la santé, qui appelle les Européens à "renforcer leurs contrôles".

Les Pays-Bas, premier pays à suspendre ses vols en provenance du Royaume-Uni

En conséquence, plusieurs capitales européennes ont aussitôt annoncé la suspension des vols et des trains avec le Royaume-Uni. Aux Pays-Bas, le gouvernement a stoppé, dès dimanche matin et jusqu'au 1er janvier, tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni.

L'Italie va également suspendre les vols avec le Royaume-Uni, a annoncé dimanche après-midi, le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio, sur les réseaux sociaux, sans préciser quand cette mesure entrerait en vigueur. Quant à la Belgique, elle suspendra les vols et les trains venant du Royaume-Uni à partir de dimanche, à minuit. Face à la multplication de ces décisions , l'Espagne a plaidé pour une réponse "coordonnée" de l'Union europénne.

"L'objectif est de protéger les droits des citoyens européens à travers la coordination et en évitant des mesures unilatérales." le gouvernement espagnol dans un communiqué

La France dit suivre la situation "de très près". Emmanuel Macron s'est d'ailleurs entretenu dimanche après-midi avec la chancellière allemand Angela Merkel, la présidente de la Comission Ursula Von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel, a indiqué l'Elysée.

Conseil de défense sanitaire en France, l'Allemagne suspend à son tour ses liaisons aériennes

Le Président français, isolé pavillon de la Lanterne à Versailles (Yvelines) depuis qu'il a été testé positif au Covid-19, a convoqué en visioconférence un conseil de défense sanitaire exceptionnel, dimanche en fin d'après-midi, a indiqué l'Elysée à France télévisions.

De son côté, l'Allemagne s'apprête à suspendre "à partir de dimanche minuit" ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, a indiqué dimanche, en fin d'après-midi, une source gouvernementale, à l'AFP. Cette décision, qui pourrait être adoptée par l'ensemble de l'Union européenne, doit être officialisée "dans les prochaines heures", a souligné cette source. L'Allemagne "est en contact sur le dossier avec ses partenaires européens", écrivait un peu plus tôt, un porte-parole du gouvernement dans un communiqué.

Risque d'aggravation des problèmes de transport liés au Brexit

Une telle perturbation du trafic aérien et ferroviaire, si elle perdurait, pourrait aggraver les problèmes de transport liés au Brexit, le Royaume-Uni quittant le 31 décembre le marché unique de l'UE, qui garantit la libre circulation à l'intérieur de ses frontières.

Depuis début décembre, d'énormes embouteillages de camions sont visibles près de Calais (Pas-de-Calais), à proximité du tunnel sous la Manche. A l'approche du Brexit, les entreprises britanniques font des stocks, causant un réel engorgement des axes routiers.