DIRECT. Covid-19 : le reconfinement d'une partie du Royaume-Uni entre en vigueur, au lendemain d'une ruée dans les gares et les magasins

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: On est "satisfait", assure aujourd'hui sur franceinfo Christian Baulme, président de l'association Commerçants et artisans des métropoles de France, au lendemain du "plus gros samedi de l'année". Il salue "une très, très belle journée" mais qui reste "en rien comparable avec l'année dernière" pour les commerces des centres-villes de métropoles.

: Alors que Noël se profile chez nous, aux Etats-Unis le nombre de contaminations au Covid-19 bat des records. Experts et politiques répètent à l'unisson que le pays subit les conséquences des fêtes de Thanksgiving, mais les données sanitaires dressent un état des lieux plus contrasté. Plus de détails dans cet article.

: Les skieurs sont prévenus. Un décret publié au Journal officiel aujourd'hui autorise à prescrire "la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement" des voyageurs revenant de certaines régions de Suisse et d'Espagne, celles où se trouvent les stations de ski, que ces pays ont choisi d'ouvrir.

: Le Journal du dimanche, lui, se penche sur les "casse-tête de Noël" : l'organisation du réveillon, le calendrier du vaccin et enfin la situation du président de la République infecté et au travail.







: Pour démarrer cette revue de presse, on se tourne vers Le Parisien qui a interviewé le patient zéro en France, Laurent Chu, qui assure qu'en tant que premier infecté, il aimerait être le "premier vacciné".







: La traditionnelle ruée dans les magasins le dernier samedi avant Noël a bien eu lieu hier. Malgré le Covid-19, les clients étaient au rendez-vous, enclins à être généreux, comme le montre ce reportage dans le 15e arrondissement de Paris.

: Le ministère néerlandais de la Santé "recommande que toute introduction de cette variante du virus venant du Royaume-Uni soit limitée autant que possible en limitant et/ou en contrôlant les mouvements de passagers en provenance du Royaume-Uni".

: Le gouvernement néerlandais suspend à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er janvier tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni après la découverte aux Pays-Bas d'un cas de contamination par une nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni.

: On démarre avec le traditionnel point sur l'actualité.



Le sud-est de l'Angleterre, dont la capitale Londres, se reconfinent aujourd'hui pour faire face à une souche plus virulente du virus. Les détails par ici.



On compte 17 564 nouveaux cas de contamination lors des dernières 24 heures (environ 2 000 de plus qu'hier), et 190 décès, indique Santé Publique France.



Amandine Petit, Miss Normandie, est sacrée Miss France 2021, au terme d'une cérémonie sans public au Puy du Fou. Cette étudiante du Calvados, qui pourrait à terme devenir directrice d'Ehpad, a marqué les esprits lors de son discours : "petite par le nom mais grande par l'ambition."



•C'est jour de finale. Les Françaises affrontent la Norvège pour le titre de championnes d'Europe. La rencontre sera à suivre sur TF1 à partir de 18 heures et dans ce live évidemment.