Covid-19 : les restaurants et musées se préparent en vue d’un prochain déconfinement

Alors qu’un possible déconfinement est envisagé par certains pour la mi-mai, de nombreux propriétaires de restaurants commencent déjà à s’organiser pour rouvrir et accueillir le plus de visiteurs possibles.

Le temps se fait long pour les gérants des nombreux lieux encore fermés en France en raison des mesures de confinement instaurées pour freiner l’épidémie de Covid-19. À Antibes (Alpes-Maritimes), Jérémy Dumas, gérant de Bistrot and Co, prépare déjà sa terrasse pour accueillir le plus de clients quand il sera autorisé à rouvrir. Pour autant, il espère continuer à être aidé même après avoir rouvert. "Ce dispositif d’aides aux entreprises doit être maintenu jusqu’à la fin, jusqu’à un chiffre d’affaires redevenu normal", souhaite-t-il.

Les musées dans l’incertitude

Les lieux culturels sont toujours fermés au public en France en raison de la crise sanitaire. Au sein du musée Picasso, à Antibes, on trépigne d’impatience et on espère pouvoir de nouveau accueillir du public, mais le manque de visibilité sur la date de sa réouverture freine le début des préparatifs. "Ça n’a plus de sens aujourd’hui dans l’incertitude des calendriers de faire venir des tableaux sans savoir vraiment à quel moment on pourra les montrer", avoue Jean-Louis Andral, conservateur en chef du musée Picasso d’Antibes.