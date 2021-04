Déconfinement : vers une réouverture des terrasses de restaurants et des musées le mois prochain ?

Le gouvernement s’inspire de la méthode britannique : un déconfinement progressif, par palier et par secteurs, qui commencera avec les établissements scolaires. Emmanuel Macron confirme la rentrée des élèves le 26 avril et celle des lycéens et des collégiens le 3 mai. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, de son côté, maintient le cap de la mi-mai pour la réouverture des terrasses et de certains lieux culturels comme les musées.

Campagne de vaccination

En revanche, rien de concret pour la réouverture des salles de ces bars et restaurants. Mais elle pourrait avoir lieu deux à trois semaines après celle des terrasses. C’est donc une stratégie très prudente qu’entame le gouvernement. Une stratégie calquée sur la campagne de vaccination ainsi que sur les lieux où l’on peut, ou non, conserver son masque, explique la journaliste de France Télévisions Saada Soudane, en direct de l’Élysée (Paris).