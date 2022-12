Covid 19 : quelles précautions faut-il prendre avant les fêtes ?

La neuvième vague de Covid-19 sévit toujours, lundi 19 décembre, à quelques jours de Noël. Les scientifiques appellent à la prudence en cette période de fêtes en famille.

Le Covars, successeur du Conseil scientifique, recommande vivement le port du masque, lundi 19 décembre. "La logique en fait, c’est de dire : 'chacun doit s’approprier les outils de prévention'", explique la journaliste Frédérique Prabonnaud, présente sur le plateau du 19/20. Pour le Covars, le port du masque serait bénéfique en lieux clos non ventilés pour les trois épidémies en cours : la grippe, le Covid-19 et la bronchiolite.

Le Covid est toujours là

Pour protéger ses proches les plus fragiles, on peut leur demander s’ils ont été vaccinés contre la grippe et effectué leur rappel pour le Covid-19. "Si vous avez des symptômes d’infection respiratoire, portez un masque et faites un test", conseille Frédérique Prabonnaud. À quelques jours de Noël, le coronavirus est toujours là : nous sommes toujours à plus de 60 000 cas détectés par jour en France.