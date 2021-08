Covid-19 : en Polynésie française, les hôpitaux sont débordés

Des lits supplémentaires sont installés en urgence dans le hall de l'entrée. Jeudi 19 août, la Polynésie française a franchi un nouveau cap dans la crise sanitaire, subissant la plus importante vague de Covid-19 sur son territoire. À Tahiti, les malades sont toujours plus nombreux. "Il nous faut créer des lits à partir de rien", témoigne Alexis Goubert, directeur général adjoint du centre hospitalier du Taaone Papeete.

"Une situation type médecine de guerre"

Plusieurs archipels sont concernés. Face à l'afflux des patients, les petits hôpitaux déploient des lits en extérieur sous des barnums ou dans des bureaux. "On est vraiment dans une situation type médecine de guerre", ajoute le docteur Mélanie Tranchet, médecin urgentiste. Le taux d'incidence atteint des records : 2 793 cas pour 100 00 habitants, contre 243 en métropole. En un mois, le virus a submergé les hôpitaux de la Polynésie. 324 patients au 19 août, ils étaient seulement 9 fin juillet. Des malades pour la plupart non vaccinés. Conséquences, les services de réanimation débordent et les morts s'accumulent. Du personnel soignant est venu en renfort depuis la Nouvelle-Calédonie.

