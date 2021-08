Haïti : après le séisme, les sinistrés attendent l'aide humanitaire

En Haïti, six jours après le séisme qui a fait plus de 2 200 morts, l'aide humanitaire continue de s'organiser. Démunis et affamés, les sinistrés ont besoin de toute l'aide possible.

Des scènes de chaos partout sur l'île. Un hélicoptère et des gardes côtes américains se posent dans un village encore inaccessible, les blessés les plus graves vont enfin pouvoir prendre le chemin de la capitale, Port-au-Prince, pour être soignés dans des hôpitaux. "Ils ont piqué dans les décombres et j'ai pu agripper le pic pour montrer que j'étais là et surtout que j'étais encore vivante", raconte Gladys Casimir, blessée et encore sous le choc.

Six jours après le séisme, le chaos règne toujours sur l'île

L'hôpital de la ville est débordé par l'afflux de blessés, certains très grièvement. Ces derniers sont obligés de s'allonger sur des matelas ou bien sur le sol. Lits, médecins, médicaments, il manque de tout pour soigner les habitants de l'île. Six jours après le séisme, l'aide internationale commence tout doucement. "Nous apportons beaucoup de médicaments et de matériels médicaux, nous voulons que les gens puissent se soigner", raconte Monte Oitker, humanitaire pour l'ONG "Bourse du samaritain".