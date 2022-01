Covid-19 : Emmanuel Macron veut présenter un agenda d'allègement des restrictions sanitaires

Le président de la République veut indiquer des dates aux Français pour un possible assouplissement des jauges et du télétravail. Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra jeudi matin.

Emmanuel Macron veut présenter un agenda d'allègement des restrictions sanitaires. Selon les informations de franceinfo mercredi 19 janvier, le chef de l'État souhaite pouvoir esquisser des perspectives aux Français mais sans aller trop vite, alors que le week-end prochain marquera le bout des trois semaines de l'instauration de mesures de freinage du Covid-19. Le 27 décembre, le Premier ministre Jean Castex annonçait notamment le retour des jauges dans les salles de spectacles, les stades, ou l'interdiction de consommer debout dans les cafés et les restaurants.

>> Chiffres du Covid-19 : morts, hospitalisations, vaccins... Suivez l’évolution de l'épidémie en France et dans le monde

La situation reste encore trop fragile pour des annonces d’assouplissement. Mais Emmanuel Macron veut établir un agenda, esquisser des perspectives. Le président de la République veut indiquer des dates pour un possible assouplissement des jauges, et du télétravail. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a annoncé mercredi qu’il était trop tôt pour envisager de lever l’obligation de télétravailler trois jours au moins par semaine. Le gouvernement envisage de prolonger cette obligation "pour encore deux semaines". Le chef de l'Etat souhaite aussi pointer un horizon, notamment pour les discothèques de nouveau fermées.

Selon une source gouvernementale, "la France contraint moins que beaucoup de ses voisins. Il doit être possible de dire qu’à condition de rester patients et vigilants pendant une ou deux semaines encore, il sera possible de lever certaines mesures". Un conseiller résume l'objectif du chef de l'État : entrer en campagne dans le climat le plus positif possible.

Si le nombre de contaminations reste spectaculaire, la situation en réanimation est maîtrisée, mais l’hôpital reste sous tension. L’Elysée considère d'ailleurs les déprogrammations comme un vrai problème. Il faut donc éviter "les allers-retours entre restrictions et allègements", précise le premier cercle du chef de l'Etat.

Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra ce jeudi matin.