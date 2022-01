Tests multipliés, réunions parents-profs à distance… Jean-Michel Blanquer dévoile de nouvelles mesures contre le Covid-19 pour la rentrée scolaire

Principale nouveauté : désormais, lorsqu'il y aura un cas positif dans une classe, tous les enfants devront réaliser un test PCR ou antigénique et deux autres auto-tests "à J +2 et à J +4".

Pas de grands bouleversements mais quelques ajustements. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, dévoile dans Le Parisien les nouveaux contours du protocole sanitaire qui s'appliquera à partir du lundi 3 janvier dans les écoles.

Le ministre de l'Education entend d'abord renforcer le "contact-tracing" parmi les élèves. Lorsqu'un enfant est déclaré positif, tous les autres élèves de sa classe doivent désormais réaliser un test PCR ou antigénique et ne peuvent revenir à l'école que sur présentation d'un résultat négatif. De plus, "quand la famille fera le premier test, elle recevra en pharmacie deux autotests gratuits, pour que les élèves se testent à nouveau à la maison à J +2 et à J +4", explique le ministre de l'Education. Les parents devront "attester par écrit que les tests ont bien été faits et qu’ils sont négatifs", précise-t-il.

"L'objectif est de garder l'école ouverte"

"Ces tests à plusieurs jours d'intervalle permettent de s'assurer qu'un élève qui a été négatif le premier jour ne soit pas devenu positif ultérieurement", explique Jean-Michel Blanquer. "L'objectif est de garder l'école ouverte dans des conditions sanitaires sécurisées au maximum", ajoute-t-il, assurant au Parisien que les pharmacies disposent d'assez de stocks puisque "des commandes massives ont été passées, en lien avec le ministère de la Santé". Le ministre résume ainsi sa stratégie : "tester plus pour éviter de fermer les classes".

Le mot d'ordre du gouvernement reste axé sur la vaccination, notamment celle des 5-11 ans, qui a débuté le 15 décembre pour les enfants à risques. "Dès ce lundi, des messages partent vers les chefs d'établissement et les enseignants sur les modalités de vaccination", détaille Jean-Michel Blanquer. Mais "il n'y aura pas de barnum dans les écoles comme cela a été le cas pour les collèges et lycées à la rentrée de septembre".

Le ministre de l'Education rappelle par ailleurs que seulement "20% environ" des écoles primaires sont équipées de capteurs de CO2. "C'est davantage que dans les collèges et les lycées mais cela reste totalement insuffisant", regrette-t-il. L'achat de ces capteurs relève de la compétence des collectivités. "Je lance de nouveau un appel aux maires pour une montée en puissance en la matière", insiste Jean-Michel Blanquer.

Les formations continues suspendues

Du côté des enseignants, le protocole sera le même que celui des élèves. "Les adultes vaccinés appliqueront le même protocole des tests itératifs" et "il n'y aura donc pas d'isolement des personnes dont les tests sont négatifs", précise le ministre.

Pour pallier les absences de professeurs qui contracteront le Covid-19, Jean-Michel Blanquer annonce également que toutes les autres causes d'absence que la maladie, comme les formations continues, seront suspendues. Des contractuels et des vacataires vont également être recrutés.

De plus, les cafés en salle des professeurs devront désormais être consommés assis, "conséquence de la doctrine générale" et les interactions devront être limitées au maximum. Ainsi, les réunions parents-professeurs devront se tenir à distance.