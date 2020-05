Coronavirus : Macron et Merkel proposent un plan de relance de 500 milliards d'euros

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont échangé par visioconférence pendant 1h30, lundi 18 mai. Au menu de leurs discussions : la réponse européenne du couple franco-allemand à la crise européenne liée à l'épidémie de coronavirus. Paris et Berlin veulent guider l'UE avec un plan de 500 milliards d'euros pour éviter la récession. "Ce que nous proposons, avec l'Allemagne, aux 27 pays membres, c'est de décider tous ensemble et d'aller lever une dette commune", a détaillé Emmanuel Macron.

"Une grande avancée politique"

Mutualiser cette dette commune au niveau européen serait une grande première. "Jusqu'à aujourd'hui, Angela Merkel et ses prédécesseurs à la tête de l'Allemagne n'avaient jamais voulu en entendre parler. Ce serait aussi une grande avancée politique, car depuis que le monde est frappé par la crise du coronavirus, beaucoup estiment que l'Union européenne était la grande absente des débats", explique Alexandre Peyrout, journaliste politique de France Télévisions.

