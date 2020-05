Coronavirus : un plan franco-allemand inédit pour relancer l’économie européenne

Emmanuel Macron et Angela Merkel s’entretiennent par visioconférence lundi 18 mai pendant 1h30. Au menu de leurs discussions : la réponse européenne du couple franco-allemand à la crise européenne liée à l'épidémie de coronavirus. Paris et Berlin veulent guider l'UE avec un plan de 500 milliards d'euros pour éviter la récession. "Ce que nous proposons, avec l'Allemagne, aux 27 pays membres, c'est de décider tous ensemble d'aller lever une dette commune sur les marchés pour apporter des financements aux secteurs et aux régions les plus touchés", a détaillé le président français.

Un geste fort de l’Allemagne

Mutualiser cette dette commune au niveau européen serait une grande première pour l’Allemagne qui l'accepte au nom de la solidarité. "La seule réponse est que l’UE agisse ensemble. L’Etat national n’a pas d’avenir", a déclaré la chancelière allemande. Paris et Berlin sont également d’accord pour construire une Europe de la santé plus forte. le couple devra convaincre les 25 autres pays de l’Union.