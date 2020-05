Lituanie : les terrasses de café envahissent les rues

C'est devenu l'un des laboratoires du déonfinement en Europe : Vilnius, capitale de la Lituanie, est désormais la capitale des terrasses. Partout depuis deux semaines, les restaurants installent des tables et des chaises sur le domaine public.

Conditions strictes

Au début du mois de mai, au moment du déconfinement, ce restaurant chic a pu annexer toute la rue. Gratuitement, il a pu doubler le nombre de tables à l’extérieur de son établissement grâce à une simple demande à la mairie. La seule solution pour survivre, car seules les terrasses ont pu rouvrir et à de très strictes conditions. "On doit maintenir une distance de deux mètres entre chaque siège", explique Rytis Grigaitis, directeur du restaurant Saint Germain. Depuis, les règles se sont progressivement assouplies : des groupes plus nombreux peuvent être accueillis.

