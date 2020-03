Coronavirus : le nombre de cas aux Etats-Unis dépasse celui de la Chine

Aux Etats-Unis, le virus a contaminé plus de 83 000 personnes et fait 1 201 morts.

C'est désormais le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19. Les Etats-Unis dénombraient, jeudi 26 mars, plus de cas recensés de nouveau coronavirus que tout autre pays dans le monde. Avec plus de 83 000 cas, selon l'université Johns-Hopkins, les Etats-Unis ont dépassé la Chine, où la maladie est apparue en décembre, et l'Italie, qui comptent respectivement plus de 81 000 et 80 000 cas avérés, selon un comptage de l'AFP.



L'épidémie progresse de façon exponentielle aux Etats-Unis et le pays, qui avait initialement observé de loin la propagation du virus, pourrait bientôt devenir l'épicentre de la pandémie. C'est à New York, capitale économique connue pour sa densité, que l'accélération est la plus forte. La ville compte à elle seule 281 morts sur les 1 201 décès recencés dans le pays.

"Détendez-vous", conseille Donald Trump

La situation était aussi inquiétante en Louisiane, notamment à La Nouvelle-Orléans, où le carnaval du Mardi Gras le 25 février, fréquenté par plusieurs centaines de milliers de personnes, a pu être le déclencheur de la contagion, selon les experts. "Restez chez vous, détendez-vous", a demandé Donald Trump aux Américains lors d'une conférence de presse devenue quotidienne, depuis la Maison Blanche.