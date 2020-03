INFOGRAPHIE. Coronavirus : les bons gestes à adopter quand on fait ses courses

La meilleure protection reste de bien respecter les gestes barrières et de se laver les mains entre chaque manipulation.

Cela fait partie des seules sorties autorisées pour beaucoup de Français depuis le début du confinement mis en place pour lutter contre le coronavirus. Mais comment faire ses courses alimentaires sans s'exposer à un risque de contagion ? Franceinfo revient sur quelques gestes simples à adopter.

Les bons gestes quand on rentre des courses. (JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)

Comment faire ses courses ?

Dans une tenue normale. Il n'y a de toute façon pas assez de masques, et les gants donnent une fausse impression de sécurité. Mieux vaut se laver les mains, ou se munir de gel hydroalcoolique, en prenant ses aliments comme d'habitude, mais en veillant à ne jamais porter sa main au visage, et en se tenant à plus d'un mètre de distance des autres clients et des salariés. Il est aussi recommandé de les transporter dans votre propre sac ou cabas, nettoyé par vos soins.

Comment payer ?

Si vous le pouvez, de préférence avec votre carte bleue sans contact, sinon, normalement, par tous moyens (carte, chèques, espèces), en vous désinfectant ensuite avec du gel hydrolalcoolique ou en vous lavant les mains dès que vous rentrez.

Comment réceptionner une livraison ou une commande ?

Dans les drives, il faut rester à plus d'un mètre du salarié qui s'occupe de la commande, et qui a en principe reçu le même conseil. A domicile, la consigne est aussi de rester à plus d'un mètre du salarié chargé de livrer la commande. Il doit la laisser en principe sur le seuil.

Quelles précautions prendre quand on rentre ?

Il faut veiller à se laver les mains immédiatement au retour. Idéalement, laissez les aliments, hors produits frais, dehors pendant trois heures sans y toucher. Quand c'est possible, il est également conseillé d'ôter tous les emballages. Il faut laver les fruits et légumes comme d'habitude, et enlever la peau. Et, après chaque manipulation, toujours se laver les mains !