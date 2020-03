DIRECT. Coronavirus : la Russie suspend tous ses vols internationaux à partir de minuit

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Le confinement est parfois difficile à supporter, notamment pour les personnes seules, et les appels sur les lignes d’écoute ont explosé ces deux dernières semaines. Au bout du fil, des bénévoles, qui travaillent depuis leur domicile. Reportage avec des membres de l'association SOS Amitié.

: Bonjour @Flav. Plusieurs mesures ont été prises pour permettre la mise à l'abri des SDF, comme la réquisition de chambres d'hôtel ou encore la mise à disposition de 14 gymnases à Paris, détaille Le Point. Néanmoins, de nombreux sans-abris restent à la rue et ne sont tout simplement pas confinés... Certains ont d'ailleurs été verbalisés pour non-respect des mesures, pointe Le Parisien . "Une situation ubuesque que dénoncent les associations", selon le quotidien.

: Bonjour. Merci pour toutes informations que vous nous donnez. Mon fils m'a demandé ce matin : Les gens qui n'ont pas de maison, Comment sont-ils confinés ? Je n'ai su lui répondre ce qui a été mis en place pour les SDF. Merci, Bonne journée

: Bonjour @Lalou. Vous pouvez retourner à votre domicile pour vous occuper de votre conjoint, car le gouvernement autorise les déplacements pour "l'accompagnement d’une personne vulnérable ou non autonome". Il vous faudra cocher la case "motif familial impérieux". Bonne journée.

: Voilà, mon compagnon et moi vivons ensemble à St Quentin (Picardie), seulement je suis dans le Loir-et-Cher chez mes parents en vacances depuis 3 semaines. Mon compagnon est malheureusement en siège roulant et tout seul chez nous. Personne pour lui venir en aide qui habite près de chez nous car nos familles habitent ici. Puis-je retourner à St Quentin pour m’occuper de mon conjoint ?

: Vous pouvez, @Bien. Le gouvernement précise que "les déménagements sont autorisés mais doivent être limités aux besoins stricts comme par exemple une fin de bail", ce qui est votre cas. En plus de votre attestation de déplacement dérogatoire, vous devrez "remplir une déclaration sur l’honneur en notant la date du déménagement, l’adresse de départ et celle d’arrivée dans le nouveau logement".

: Je dois bientôt rendre mon bail est-ce que je peux effectuer mon déménagement ?

: Dans la presse régionale, L'Ardennais évoque "les adieux confisqués" des familles qui traversent un deuil durant cette période de confinement. Nous parlions il y a quelques jours du "déchirement" des Français qui ne peuvent se rendre aux obsèques de leurs proches, dans cet article.







: L'Equipe titre sur les sportifs "mobilisés au plus près des victimes du Covid-19", comme l'ancienne basketteuse professionnelle Laina Badiane, aujourd'hui infirmière en réanimation dans l'Essonne.



: Il est l'heure de la revue de presse. Libération se penche ce matin sur la situation dans les hôpitaux, "submergés" par l'épidémie de coronavirus. "Tous les indicateurs sont au rouge", alerte le quotidien.



: Bonjour @Amo51. Comme l'explique l'Inserm, "les coronavirus constituent une famille de virus dont certains peuvent infecter les humains" et causer des maladies (la plus fréquente est le banal rhume). Le Covid-19 est le nom de la maladie infectieuse respiratoire causée par un virus appartenant à la famille des coronavirus, le SARS-Cov2, précise l'Institut Pasteur. Depuis le début de la pandémie en décembre, le Covid-19 a fait plus de 20 000 morts dans le monde, selon l'ONU.

: Bjr à tous et merci pour votre travail, je vous lis quotidiennement. Pourquoi ce virus a deux noms ? Coronavirus et Covid19, avez-vous une explication ? Et si oui, laquelle ? Merci et bonne journée

: Opération "portes fermées" à l'Ehpad Bergeron-Grenier de Mansle, en Charente. Depuis mardi 24 mars, 18 salariés de l'établissement ont décidé de se confiner 7j/7 et 24h/24 avec les résidents. Les explications de nos journalistes Robin Prudent et Pierre-Louis Caron.



: Les Etats-Unis arrivent au troisième rang des pays avec le plus grand nombre de cas confirmés, derrière l'Italie et la Chine. Selon une projection communiquée au Congrès américain plus tôt dans le mois, entre 70 et 150 millions d'Américains pourraient être infectées aux Etats-Unis au cours de l'épidémie.

: Le bilan du coronavirus aux Etats-Unis a bondi à 1 031 morts et 68 572 cas confirmés, selon un décompte de l'université Johns-Hopkins. New York est l'un des Etats les plus touchés, avec 280 morts dans la ville de New York depuis le début de l'épidémie.

: Commençons par un point sur l'actualité :



• Le bilan du coronavirus aux Etats-Unis a bondi à 1 031 morts et 68 572 cas confirmés, selon un décompte de l'université Johns-Hopkins. Suivez notre direct.



• Selon des projections récentes, le déclin économique et les pertes d'emploi causés par la pandémie de coronavirus seront pires que lors de la crise financière de 2008, a affirmé le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).



• Brenton Tarrant, accusé d'avoir tué 51 personnes en mars 2019 dans deux mosquées à Christchurch (Nouvelle-Zélande), a créé la surprise en plaidant coupable à tous les chefs d'accusation prononcés à son encontre.



• Depuis Mulhouse, Emmanuel Macron a annoncé hier le versement d'une prime pour les soignants et, à plus long terme, "un plan massif d'investissement" pour l'hôpital. Regardez sa déclaration dans cet article.