DIRECT. Coronavirus : Emmanuel Macron prépare une "initiative importante" avec Donald Trump

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: "L'Ouest au secours des hôpitaux de l'Est", titre Ouest-France au lendemain du transfert par TGV de 20 malades du Covid-19 depuis Strasbourg, pour soulager les hôpitaux du Grand-Est.



(OUEST-FRANCE)



: Jetons un œil aux titres de la presse ce matin. Libération se penche sur "la crise sociale et économique provoquée par la pandémie" de coronavirus.



(LIBERATION)



: Bien sûr . Nous avons justement préparé une infographie avec les bons gestes à adopter lorsque vous faites vos courses. Nous vous en disons plus dans cet article.



(FRANCEINFO)



: Bonjour. Pourriez-vous nous dire quel protocole utiliser lorsque l’on va faire ses courses au supermarché par exemple ? Port de masques, de gants ? Et au retour à la maison sachant que les produits ramenés peuvent être contaminés ?Merci pour votre aide et bon courage.

: "Notre plus grosse inquiétude (...), c’est ce qui risque de leur arriver si le virus rentre dans l’établissement." L'épidémie de coronavirus inquiète particulièrement dans les maisons de retraite, où des décès ont déjà été enregistrés. Pour les familles, les pensionnaires et le personnel de ces établissements, il faut s'adapter à une situation inédite avec le confinement.



: "Rester chez nous. Ce n'est pas grand-chose que l'on nous demande. En même temps, je suis enceinte, en huis clos avec un enfant." Une situation "fatigante, angoissante" pour Lisa, 46 ans. Entre la crainte d'un chômage partiel et l'école à la maison, un rendez-vous médical annulé et de premiers symptômes, elle livre le récit, jour après jour, de son confinement.



(LISA / FRANCEINFO)



: Bonjour @Italie. Selon un bilan publié hier par La Reppublica, l'Italie dénombrait hier 8 165 morts et 62 013 patients atteints du Covid-19. L'augmentation du nombre de cas dans le pays semble ralentir, "mais il est encore trop tôt pour dire que la pandémie a atteint son apogée dans ce pays", a mis en garde le patron de la branche Europe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Kluge.

: Est-ce que la situation s'améliore ? Je n'ai pas entendu de chiffres sur les nouveaux décès. Les guérisons seraient également plus importantes, sont-iks au bout du tunnel ?🙏

: Deux salariés de l'hôpital privé Paul d'Egine de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ont été interpellés hier et placés en garde à vue, a appris franceinfo de sources proches de l'enquête. Ils sont soupçonnés d’avoir voulu revendre des respirateurs sur internet, un matériel précieux pour les soignants en cette période d’épidémie de coronavirus. L’un des deux a reconnu les faits.

: Ils sont, pour ainsi dire, des professionnels du confinement. Les sous-mariniers de la Marine nationale ont l'habitude d'être coupés du monde durant plusieurs mois, en plongée sous l'eau. France 3 Bretagne a recueilli les témoignages et conseils de deux militaires de l'Ile Longue.

: Dans les commentaires, @Julien Pilard nous signale l'initiative Appelle un expert, lancée avant-hier. Jusqu'au 1er avril, vous pouvez joindre des experts-comptables bénévoles au numéro gratuit suivant : 0800 065 432. Ils sont joignables en semaine, de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures.

: "Plus jamais ça." Face à "la crise du coronavirus", des organisations syndicales, associatives et environnementales réclament "de profonds changements de politiques", dans une tribune à franceinfo. Elles appellent à "se donner l'opportunité historique d'une remise à plat du système, en France et dans le monde".



(MAXPPP)



: Emmanuel Macron a annoncé, cette nuit, sur Twitter, qu'il préparait avec Donald Trump et d'autres pays une "nouvelle initiative importante" face à la pandémie de coronavirus. Le président n'a pas donné plus d'informations.

: La Chine, point de départ de la pandémie mondiale, veut absolument éviter que le Covid-19 ne revienne sur son sol depuis l'étranger. Pékin a annoncé hier soir que le pays allait fermer temporairement ses frontières à la plupart des étrangers et réduire drastiquement ses vols internationaux.

: La Chine fait état de 55 nouveaux cas de Covid-19, dont 54 "importés" de l'étranger. Pour la première fois depuis trois jours, un cas de contamination d'origine locale a été recensé dans l'est du pays, à en croire le bilan officiel.

: Qu'avez-vous prévu de faire à la levée du confinement ? Resto entre potes, visite chez les grands-parents, tour de France des amis, vacances bien méritées ou balade en forêt... Nous avons tous une petite idée de la première chose que nous aimerions faire quand le confinement sera terminé. Racontez-nous ce que vous allez faire dans notre appel à témoignages !









(REMI DECOSTER / HANS LUCAS / AFP)

: Et voici le premier point sur l'actualité de la journée :



• Une nouvelle évacuation de patients atteints du coronavirus est prévue aujourd'hui, pour soulager les hôpitaux du Grand-Est. Elle aura cette fois lieu par les airs. Suivez notre direct.



• Deux salariés d'un hôpital du Val-de-Marne, soupçonnés d’avoir voulu revendre des respirateurs sur internet, ont été interpellés et placés en garde à vue hier soir, a appris franceinfo de sources proches de l'enquête.





• La propagation du coronavirus s'accélère aux Etats-Unis. Avec plus de 83 000 cas, selon l'université Johns-Hopkins, le pays compte désormais le plus grand nombre de cas confirmés au monde, devant la Chine et l'Italie.



• La Chine a fait état ce matin de 55 nouveaux cas de Covid-19, dont 54 "importés" de l'étranger. Pour éviter une seconde vague, Pékin va fermer ses frontières à la plupart des étrangers et réduire drastiquement ses vols internationaux.