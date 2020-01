Coronavirus : "La Chine ne joue pas la transparence du tout"

"Le gouvernement chinois ne joue pas la transparence du tout. On s'extasie parce que la Chine annonce des mesures drastiques, mais il y a seulement une semaine que des mesures sont prises alors que ça fait plus d'un mois que le virus se déploie", explique Dorian Malovic, chef du service Asie au journal La Croix.

"Peur d'annoncer des mauvaises nouvelles"

"Si l'OMS a déclaré l'urgence chinoise, mais pas internationale, c'est que la Chine exerce des pressions folles, des internautes chinois lanceurs d'alerte ont été arrêtés aussi", ajoute le journaliste.

Surtout, "des médecins et des scientifiques ont essayé d'alerter, mais la chaîne d'information et de commandement est telle que tout le monde a peur d'annoncer des mauvaises nouvelles au plus haut niveau et le temps que ces nouvelles remontent, le mal est fait. Le maire de Wuhan est sur la sellette, il a reconnu sa culpabilité, mais il ne veut pas être le seul à tomber", conclut Dorian Malovic.

