Eurozapping : alerte au séisme en Islande ; Salvini battu en Italie

Alerte pour éruption volcanique en Islande. La terre tremble et les géologues craignent une fissure de la croûte terrestre et une éruption volcanique. En 2010, l'éruption d'un volcan avait provoqué un immense nuage de fumée dans le ciel européen pendant un mois. Plus de 100 000 vols avaient dû être annulés.

La Slovénie sans gouvernement

Défaite électorale de Matteo Salvini en Émilie-Romagne. Les manifestations antifascistes du mouvement des Sardines auront eu raison du leader de la Ligue. Cette région du nord de l'Italie reste à gauche. Il n'y aura pas d'élections législatives anticipées.

Le Premier ministre slovène démissionne. Il n'a pas réussi à faire passer son budget. Marjan Sarec, favorable à l'UE, jette l'éponge, abandonné par ses alliés de gauche. Le parti conservateur, majoritaire au Parlement, pourrait former un nouveau gouvernement.

