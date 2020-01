Environnement : des gestes simples pour la nature et la planète Terre

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La pyramide du consommateur conseille d'abord d'utiliser ce que vous avez, ensuite empruntez, échangez, achetez d'occasion, fabriquez et enfin achetez, de préférence bio et équitable. Moins consommer, c'est bien. Moins jeter, c'est encore mieux. Chaque Français jette en moyenne 88 kg d'emballage tous les ans. Pour éviter le gaspillage, on peut supprimer le savon liquide ou les capsules de café.

Sauvez une poule

Les poules pondeuses partent à l'abattoir quand elles ont 18 mois. La start-up Poule House propose de les recueillir. La start-up Poule pour tous propose d'adopter une volaille si vous avez un jardin. Elle pondra des œufs, se nourrira de 150 kg de déchets alimentaires par an.

On peut agir pour la sauvegarde de la planète en changeant nos habitudes sur internet. Un mail envoyé correspond à 5 et 10 grammes de CO2 par an, soit 410 millions de tonnes de CO2 par an pour tous les mails. Solutions : utiliser une application qui supprime les courriels inutiles, limiter les pièces jointes et les destinataires et ne pas se connecter une fois par semaine sur les réseaux sociaux.

