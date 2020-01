Coronavirus : aucun nouveau cas confirmé en France

Le bilan ne cesse de s'alourdir en Chine. L'angoisse monte autour du virus chinois qui a fait plus de 80 morts et 2 700 contaminations en Chine. Au total, lundi 27 janvier, ce sont 15 pays concernés avec des malades au sein de leur frontière. En France, trois patients sont infectés. Mais depuis vendredi 24 janvier, aucun nouveau cas n'a été confirmé malgré les nombreux tests effectués.

1 et 3% de risque de décès

Jérôme Salomon, directeur général de la Santé a tenu à rassurer les Français lundi soir : "Tous les cas possibles bénéficient d'un test dont le résultat est donné en quelques heures. Donc, les tests qui ont pu avoir lieu samedi, dimanche ou aujourd'hui sont tous négatifs et donc ce soir, il n'y a pas de nouveaux cas confirmés". L'état de santé des trois malades reste stable. Ces personnes restent toutes sous surveillance à Paris et Bordeaux. Le risque de décès des suites du coronavirus est estimé entre 1 et 3%. En Chine, la majorité des personnes décédées étaient considérées comme vulnérables.