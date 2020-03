Coronavirus : Decathlon retire ses masques de plongée "Easybreath" de la vente pour les offrir aux soignants

Ce masque couvrant tout le visage est habituellement utilisé pour la plongée avec tuba.

Decathlon a "bloqué", lundi 30 mars dans la soirée, les ventes en ligne de son masque de plongée "Easybreath" en France. L'objectif : "réserver et offrir" les 30 000 masques disponibles aux soignants et au personne de secours qui veulent "l'adapter" dans la lutte contre le Covid-19, a annoncé la direction.

Ce masque couvrant tout le visage est habituellement utilisé pour le snorkeling, l'exploration subaquatique avec masque et tuba. Néanmoins, il "intéresse des hôpitaux, universités ou centres de recherche confrontés à l'épidémie de Covid-19". Ils envisagent de "l'adapter de deux manières : soit pour protéger le personnel soignant qui manque de masques médicaux, soit pour le modifier et le brancher à un respirateur", a expliqué à l'AFP une porte-parole de la direction de Décathlon.

Les masques distribués en priorité dans les régions les plus touchées par l'épidémie

L'idée est née en Italie, le pays le plus endeuillé par la pandémie. Avec "au départ 500 masques offerts" par la branche italienne de Decathlon. Un hôpital a réalisé un prototype équipé d'une valve installée à la place du tuba, au sommet du masque, permettant de faire le lien avec un respirateur et d'alimenter un patient en air sous pression. "Depuis quelques jours, nous avons été contactés par plusieurs dizaines d'hôpitaux et centres de recherche en Italie, en France, mais aussi en Belgique, en Allemagne, (...) qui veulent eux aussi récupérer des masques pour réaliser des tests", a poursuivi cette porte-parole.

Lundi soir, la branche française de Decathlon a donc "bloqué les ventes" aux particuliers de ce produit qui "fait partie des best-sellers" et dont les ventes s'envolaient ces dernières semaines. "30 000 paires de lunettes de natation" seront également offertes. "Pour des questions de rapidité d'acheminement de ces dons, nous portons nos efforts dans les régions actuellement les plus touchées par le Covid-19 : Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est, Provence-Alpes-Côte d'Azur", précise Decathlon à l'AFP.

Pour organiser au mieux la distribution, Decathlon invite tous les soignants qui le souhaitent à faire leurs demandes sur une adresse électronique créée pour l'occasion : easybreath-covid19@decathlon.com. Decathlon met également à disposition des hôpitaux et centres de recherche les plans techniques du masque.