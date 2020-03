DIRECT. Coronavirus : la barre des 3 000 morts franchie aux Etats-Unis

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour @javaa01 et , à ce stade, les bilans quotidiens du ministère de la Santé ne comptent que les morts en milieu hospitalier (plus de 3 000 depuis le début de l'épidémie en France). Les décès liés au Covid-19 dans les Ehpad ne sont pas encore recensés, mais ils devraient l'être dans le courant de la semaine, avec le développement d'une nouvelle méthode de comptage des cas.

: BonjourFI. Les décès en EHPAD ont-ils été comptés dans le dernier bilan donné hier? Merci

: Bonjour, le nombre de décès dans les Ehpad lié au coronavirus est il maintenant comptabilisé ? Merci

: Le ministre de la Santé l'assurait fin février devant le Sénat : "il n’y a aucun problème de pénurie de médicaments". Qu'en est-il aujourd'hui ? Ces dernières semaines, les tensions ont nettement augmenté sur certains marchés. Des principes actifs, fabriqués en Chine notamment, commencent à manquer. Explications.









: Une nouvelle aide pour le pays comptant le plus de décès liés au Covid-19 à ce jour. Les Etats-Unis vont envoyer du matériel médical à l'Italie pour un montant de 100 millions de dollars, a annoncé hier Donald Trump. Le président américain a également assuré que la production de respirateurs artificiels allait monter en puissance aux Etats-Unis, pour des envois par la suite en Italie, en France ou en Espagne.

: Plus de 500 000 entreprises de moins de 50 salariés ont demandé à bénéficier d'un report de charges sociales en mars, a indiqué hier le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Cela revient "à 3,8 milliards d'euros de cotisations qui n'ont pas été prélevées sur les 9 milliards d'euros alors appelées", a déclaré le ministre dans une interview au Figaro.

: Bonjour @Hsa, voici ce qu'a répondu le ministère des Transports au Monde à ce sujet il y a quelques jours : "L’usage du vélo est autorisé, sous réserve que l’utilisateur soit porteur de l’attestation dûment renseignée, pour les déplacements entre domicile et travail, pour effectuer des achats de première nécessité, pour motif de santé, motif familial impérieux, convocation judiciaire, achat de fournitures ou participation à une mission d’intérêt général." Le recours au vélo "pour la pratique d'une activité sportive" est toutefois "prohibé", insiste le ministère. Bonne journée à vous.

: Bonjour, pouvez vous m’éclairer svp ? D’un côté on nous indique que les sorties à vélo ne sont pas autorisés, de l’autre, le vélib est gratuit. Qu’en est il exactement ?

: "C’est une initiative prise pour commencer à préparer la suite : faire en sorte que des patients puissent sortir de médecine aiguë plus rapidement de sorte à pouvoir en accueillir d’autres, par exemple sortant de réanimation."



Dans une interview à Libération, Martin Hirsch revient sur la possibilité de développer l'oxygénation de patients atteints du Covid-19 à domicile. Une possible solution face à la saturation actuelle des hôpitaux franciliens.

: Une manière de répondre à l'afflux de malades du Covid-19 en Île-de-France. L'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) teste la possibilité d'oxygénation de patients à domicile, explique son directeur général, Martin Hirsch, dans une interview qui paraît aujourd'hui dans Libération. L'initiative, "Covidom 02", permettrait l'oxygénation de patients à domicile sous surveillance médicale à distance.

: "Il vaut mieux déplacer du matériel que des patients." Christophe Prudhomme, médecin du Samu 93 et porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France, réagit auprès de franceinfo aux transferts de patients franciliens vers d'autres régions françaises. "On aimerait qu'on ouvre des lits de réanimation en Seine-Saint-Denis ou à l'Hôtel-Dieu plutôt que d'envoyer des hélicoptères", déclare-t-il.







: Bonjour , l'Allemagne comptait hier 57 298 cas confirmés de contamination, et 455 morts liées au Covid-19, selon un dernier bilan de l'institut Robert Koch, l'autorité fédérale de la santé. En 24 heures, 4 751 cas et 66 morts supplémentaires ont été recensés.

: Bonjour,On ne parle pas beaucoup du bilan du Covid-19 en Allemagne, toute l'attention étant plutôt portée sur l'Italie, l'Espagne... et les Etats-Unis. Pouvez-vous nous rappeler les derniers "chiffres" concernant l'Allemagne ? Merci.

: Ils espèrent produire une soixantaine de masques par jour. Des ingénieurs de l'université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) ont mis au point un prototype de masque de protection face au Covid-19, à partir du masque de plongée commercialisé par Décathlon. Une pièce plastique, imprimée en 3D, y a été ajoutée. Plus d'informations dans notre article.









: Emmanuel Macron se rend ce matin dans l'usine de masques FFP2 et chirurgicaux de la PME Kolmi-Hopen, en périphérie d'Angers (Maine-et-Loire). Il s'agit du plus important des quatre producteurs français. Cette usine tourne désormais 24 heures sur 24, et a recruté 35 CDD pour accroître sa production en pleine crise sanitaire liée au Covid-19.

: Commençons la matinée par un café et un premier point sur l'actualité :



• Le bilan de l'épidémie continue de s'alourdir en France, avec plus de 3 000 décès en hôpital et plus de 5 000 malades en réanimation. Le nombre de cas confirmés de contamination s'élève désormais à 44 550 dans le pays.



• Une première livraison de 8,5 millions de masques a eu lieu hier, et une seconde venue de Chine, comptant 12 millions de masques, est attendue demain. Emmanuel Macron se rendra ce matin dans une usine qui en produit près d'Angers (Maine-et-Loire).



• Un quart des marchés alimentaires vont rouvrir en France pendant le confinement, sous condition sanitaire stricte. Ces réouvertures auront lieu principalement dans les villages et les petites villes.





• La pandémie de Covid-19 continue de progresser aux Etats-Unis, désormais pays le plus touché par le virus. Le nombre des morts liées au nouveau coronavirus a dépassé la barre des 3 000 hier soir, tandis que le nombre de cas confirmés s'élève à plus de 163 000.