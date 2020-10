Covid-19 : le gouvernement penche pour un reconfinement national d'au moins 4 semaines

La piste du reconfinement national est largement évoquée au sein du gouvernement, a appris franceinfo mardi 27 octobre, après le conseil de défense qui s'est tenu dans la matinée, et après que le Premier ministre a reçu dans l'après-midi les principaux responsables politiques, puis les partenaires sociaux dans la soirée. Emmanuel Macron prendra la parole ce mercredi 28 octobre à 20 heures pour annoncer ces mesures.



Le reconfinement est possible mais serait différent du mois de mars, rapporte le service politique de franceinfo. De source gouvernementale et de maire de grandes métropoles, on se dirige vers un reconfinement d'une durée de quatre semaines.

Il serait en tout cas national : le gouvernement envisage de mettre fin au principe de territorialité pour protéger les capacités hospitalières des zones vertes et permettre de transférer des malades, vu qu'il n'est plus possible d'en transférer dans des pays frontaliers où l'épidémie repart.

Les écoles resteraient ouvertes, le télétravail renforcé

Concernant l'éducation, le gouvernement ne devrait pas fermer les écoles ni les collèges. Concernant les lycées, la question serait encore en suspens.

À l'université, les travaux dirigés, en plus petits groupes, seraient maintenus mais une semaine sur deux. Le gouvernement envisage de suspendre les cours en amphithéâtre. Dans les entreprises, le télétravail devrait être renforcé, le ministère préparant une évolution du protocole sanitaire d'ici la fin de la semaine.



Toutes ces décisions seront tranchées lors du conseil de défense mercredi 28 octobre au matin, avant la prise de parole d'Emmanuel Macron le soir même.

Jeudi 29 octobre, Jean Castex sera devant l'Assemblée Nationale et le Sénat, où se tiendront un débat puis un vote non contraignant.