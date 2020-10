Covid-19 : les pays européens prennent des décisions fortes face à la deuxième vague

À Dublin, les rues sont désertes et les magasins sont fermés depuis le jeudi 22 octobre. La population est reconfinée pour au moins six semaines, et cela afin d'endiguer la deuxième vague de coronavirus. Le pays de Galles a, de son côté, instauré le reconfinement de ses trois millions d'habitants pour deux semaines minimum.



Tensions en Italie, couvre-feu national en Espagne

De nouveau très touchée par le Covid-19, l'Italie se serre la vis elle aussi. Comme la Lombardie et la Campanie, la région de Rome a instauré un couvre-feu. Une mesure difficilement acceptée par les habitants, qui n'ont pas hésité à manifester leur mécontentement. Les bars et restaurants ne peuvent plus servir à partir de 18 heures. En Espagne, les autorités ont décrété l'instauration d'un couvre-feu national de 23 heures à 6 heures.