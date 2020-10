DIRECT. Covid-19 : l'Assemblée nationale vote le budget de la Sécurité sociale en pleine seconde vague de l'épidémie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Invité de France Inter ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est interrogé sur les nouvelles mesures qui pourraient être annoncées à l'issue de deux conseils de défense, aujourd'hui et demain. Un reconfinement est-il possible ? "Les options sont sur la table", répond le ministre.

: Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, est l'invité de France Inter ce matin. "Il y a eu trop, notamment depuis la rentrée, de discours contradictoires, d’annonces floues, notamment sur le télétravail. Le président de la République n'a pas vraiment été clair", regrette-t-il.

: A l'approche de l'élection présidentielle américaine, franceinfo s'est rendu à Milwaukee, dans l'Etat du Wisconsin (Etats-Unis), à la rencontre des proches de la première victime du Covid-19 dans la ville. "Je crois que le président aurait pu agir différemment", témoigne son fils. Reportage.



(FRANCEINFO)

: Le Premier ministre, Jean Castex, reçoit en début de soirée les partenaires sociaux, afin d'évoquer de possibles nouvelles mesures visant à lutter contre la reprise de l'épidémie de Covid-19. "Nous devons prioriser l'activité des entreprises. On ne peut pas vivre à crédit, sous perfusion permanente pendant encore des mois", réagit sur franceinfo Laurent Munerot, président de l’Union des entreprises de proximité. Voici son interview.

: Bonjour @moulinmal, comparer d'un jour à l'autre peut être trompeur, du fait de possibles délais de remontées des données. Cela l'est d'autant plus en début de semaine, car les données publiées le lundi correspondent aux tests réalisés le dimanche, forcément moins nombreux. C'est la raison pour laquelle nous avons pour habitude de comparer d'une semaine à l'autre, afin de mieux percevoir une tendance à la hausse ou à la baisse.

: Vous signalez 26711 nouveaux cas de covid pour la journée d'hier ,soit 2 fois moins que la veille 52010 ,selon l'application tousanticovid. ne devrait on pas se réjouir ?

: Les nouvelles mesures visant à lutter contre la reprise de l'épidémie de Covid-19 pourraient être annoncées mercredi après deux conseils de défense, et entrer en vigueur dès ce week-end, a appris franceinfo. "Les Français doivent s'attendre à des mesures plus dures, à un nouveau tour de vis au plan sanitaire", a confié un ministre à franceinfo. Plus d'explications ici.









(LUDOVIC MARIN / AFP)

: La seconde vague de l'épidémie de Covid-19 est à la une de nombreux journaux régionaux ce matin. "Pourquoi une telle flambée ?" s'interroge Le Dauphiné Libéré, tandis que Le Parisien et Ouest-France se penchent sur les nouvelles mesures visant à lutter contre la reprise de l'épidémie.













: Dans l'Hémicycle, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a confirmé qu'il fallait s'attendre à une "croissance négative au quatrième trimestre 2020". "Si de nouvelles mesures sanitaires devaient être prises dans les jours qui viennent, nous proposerons d'augmenter les crédits de soutien à notre économie", en "décembre", pour la "deuxième lecture" du projet de budget, a-t-il promis.

: L'Assemblée nationale a voté dans la nuit le plan de relance, censé permettre à la France de rebondir face à la récession liée à la crise sanitaire. Un vote solennel de l'ensemble du budget est prévu le 17 novembre, avant son examen au Sénat, puis une adoption définitive par le Parlement, au plus tard le 18 décembre.

: @Marcel : dans plusieurs villes où ces manifestations ont eu lieu, comme à Milan et Turin, de violents incidents se sont produits hier soir. La police anti-émeute a été déployée, et a riposté avec des tirs de lacrymogènes.

: Bonjour @Marcel, détrompez-vous, nous en avons parlé à plusieurs reprises dans ce live hier soir, comme vous pouvez le voir ici ou encore ici. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier soir dans plusieurs villes italiennes, comme à Milan, Turin, Rome ou encore Naples, pour dénoncer les nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 : les restaurants et bars doivent désormais fermer à 18 heures, et tous les théâtres, cinémas et salles de sport resteront fermés pendant un mois.

: D'impressionnantes révoltes dans plusieurs villes d'Italie contre le couvre-feu, affrontements avec la police, débordée. Pourquoi n'en parlez-vous pas ? Une fois de plus : heureusement que les médias alternatifs existent !

: Débutons ce direct avec un premier point sur l'actualité :



Quelles nouvelles mesures face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 ? Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron,réunit un conseil restreint de défense ce matin, avant une seconde rencontre demain matin. Le Premier ministre, Jean Castex, consultera de son côté les forces politiques cet après-midi à 17h30.





La France a recensé 26 711 nouveaux cas de contamination en 24 heures, selon Santé publique France. Ce bilan est deux fois plus élevé qu'il y a une semaine. Le nombre de décès liés au Covid-19 augmente également, avec 257 morts ces dernières 24 heures.



La vigilance va être renforcée lors de rassemblements de personnes et autour des lieux de culte. Dans une note du directeur général de la police nationale, que franceinfo a pu consulter, ce dernier rapporte que "la France est la cible d'une menace terroriste élevée."





La juge conservatrice Amy Coney Barrett, choisie par Donald Trump pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, a été confirmée à la Cour suprême hier soir. Les sénateurs républicains ont tous, à une seule exception, voté en faveur de la candidature du président.