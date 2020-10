Infographies Covid-19 : découvrez quel est le taux d'incidence dans votre commune

Ce sont des chiffres inédits et très attendus. On connaissait le taux d'incidence par département, mais des données beaucoup plus fines, par commune, ont été publiées jeudi 22 octobre par l'agence Santé publique France. De quoi suivre de manière bien plus précise l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France.

L'indicateur en question est donc le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées sur une semaine pour 100 000 habitants. En l'occurrence, il s'agit d'une moyenne sur la semaine du 12 au 18 octobre. A l'échelle nationale, il était de 250 pour 100 000 habitants. Mais dans plus de 7 500 communes, il avait dépassé ce chiffre. A l'inverse, un peu moins de 10 000 communes avaient un taux d'incidence en dessous de 10.

Les données mises en ligne sur le portail de données sanitaires Geodes, de Santé publique France, permettent donc de dessiner une carte de France de l'épidémie. Vous pouvez rechercher une commune en cliquant sur la loupe située en bas de la carte, et connaître son taux d'incidence à la date du 18 octobre.

Observer ces données à une échelle aussi précise que les communes doit être fait avec précaution. Notamment parce qu'une commune peu peuplée est plus facilement sujette à de fortes variations de l'indicateur, étant donné que le taux d'incidence est ramené à 100 000 habitants.

Les 20 villes les plus touchées

En observant, néanmoins, les données concernant les communes de plus de 10 000 habitants, on peut dresser la liste des zones les plus touchées. Le taux d'incidence le plus élevé est ainsi relevé dans la banlieue de Saint-Etienne, au Chambon-Feugerolles (Loire). Santé publique France y relève un taux proche de 1 400. Neuf des 20 communes où le virus circule le plus activement se trouvent dans le département du Nord. Le taux d'incidence est de 1 124 pour 100 000 habitants à Roubaix, de 1 046 à Wattrelos et de 950 à Tourcoing.