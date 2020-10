Reconfinement : le meilleur moyen pour sauver Noël ?

Et si c’était la solution la plus adaptée pour sauver les fêtes de fin d’année ? Parmi les mesures envisagées pour freiner l’épidémie de coronavirus en France, celle de reconfiner le pays durant les semaines précédant Noël est évoquée. Plusieurs Français jugent cette décision difficile mais nécessaire pour faire baisser le nombre de contaminations et ainsi pouvoir profiter de ses proches le 25 décembre. Une vision de la situation qui n’est pas partagée par tous les acteurs.

Le patronat s’y oppose

Un reconfinement pourrait être une catastrophe aux yeux du patronat qui craint un écroulement de l’économie. De leur côté, les entreprises constatent que beaucoup de clients, en prévision d’un reconfinement, font d’ores et déjà leurs courses de Noël. Les boutiques se tournent également de plus en plus vers le commerce en ligne pour pouvoir continuer à fonctionner même si cette mesure est instaurée.

