Covid-19 : le reconfinement, une option de plus en plus crédible

Reconfinement. Depuis quelques jours, ce mot est omniprésent, dans la bouche des hommes politiques comme dans celle des scientifiques. Et le sujet est de moins en moins tabou. "La première solution consiste à aller vers un couvre-feu massif, explique Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, au micro de RTL. La deuxième est d'envisager un nouveau confinement, qui serait toutefois moins dur que celui qui a été mis en place en mars."



Seules les personnes âgées concernées ?

Ce reconfinement pourrait n'être décidé que pour certaines villes et régions, ou bien uniquement pour les personnes âgées. Une mesure politiquement très sensible. "Pour l'instant, Emmanuel Macron a toujours refusé de reconfiner une seule partie de la population, car cela s'apparenterait à une discrimination d'âge et de génération", rappelle Jean-Christophe Gallien, politologue.