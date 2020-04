"C'est la douche froide" : pas de prime pour tous les salariés de la grande distribution qui travaillent, les syndicats s'indignent

Un mois après l'appel du gouvernement aux entreprises à verser une prime à leurs salariés qui continuent de se rendre au travail pendant l'épidémie de coronavirus, où en est-on ? Dans la grande distribution, les salariés commencent à déchanter.

Une prime de 1 000 euros défiscalisée pour récompenser les salariés qui travaillent pendant la crise sanitaire. L’appel a été lancé le 20 mars par Bruno Le Maire aux entreprises privées, celles qui exercent une activité essentielle à la Nation. Dans la grande distribution, Auchan est le premier à répondre l’appel du gouvernement. Le groupe s’engage à verser une prime forfaitaire de 1 000 euros à 65 000 collaborateurs pour saluer leur exceptionnel engagement. Mais un mois plus tard, adieu la prime forfaitaire. Aux dernières nouvelles, elle sera finalement calculée en fonction du temps de travail effectif, sur une période définie.

"Les salariés se projetaient déjà avec une prime de 1000 euros, quel que soit leur temps de travail effectif, et là c'est la douche froide, affirme Christian Roy, délégué syndical Force ouvrière chez Auchan. Selon lui, tous les contrats de plus de 28 heures auraient la totalité de la prime. "Pour le reste, c'est proratisé en fonction du temps de travail effectif, et quelque part, il y a de la frustration qui naît à travers cette nouvelle annonce !"

À la direction d’Auchan, on affirme que le sujet n’est pas encore tranché, comme partout ailleurs dans la grande distribution. Et cette attente, elle commence à vriller la tête des salariés, parce qu'ils "ne savent plus s'ils vont pouvoir l'avoir dans leur intégralité ou partiellement", affirme Laurence Gilardo, déléguée syndicale FO à Casino.

L'attente pour obtenir cette prime, ça met vraiment une ambiance de merde dans les magasins, honnêtement ! Laurence Gilardo, déléguée syndicale FO à Casinoà franceinfo

Selon elle, beaucoup de rumeurs circulent, "notamment que le personnel qui met en rayons de nuit chez Casino n'aura pas la prime puisqu'ils ne sont pas exposés aux clients ! Sauf qu'il y a eu des centaines de clients qui sont venus déposer leurs virus, tousser sur les produits que les salariés manipulent, donc ils sont tout à fait légitimes à toucher la prime ! Il n'y a pas de raison !"

"Pourquoi faire une sélection ?"

Chez Leclerc, la confusion règne aussi. Les salariés des entrepôts et des bases logistiques ont la certitude de recevoir une prime. Mais pas ceux des magasins franchisés. Ce sera au bon vouloir du directeur. Injuste pour cette salariée Leclerc qui souhaite rester anonyme. "On travaille tous pour la même enseigne, mais pourquoi favoriser des plateformes logistiques et non des caissières, des vendeurs à la coupe ? Pourquoi faire une sélection comme ça de telle catégorie et pas telle catégorie ?", se demande-t-elle.

La seule certitude, finalement, c’est qu’aucune prime n’a encore été versée aux salariés de la grande distribution.