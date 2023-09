Alzheimer : "c’est une maladie qui est très compliquée", estime l’humoriste Tom Villa

Durée de la vidéo : 5 min

Jeudi 21 septembre, c’est la Journée mondiale d’Alzheimer. Dans le 12/13 info, Emile Tran Nguyen reçoit l’humoriste Tom Villa et le professeur David Wallon pour évoquer cette maladie cognitive.

Jeudi 21 septembre, c’est la Journée mondiale Alzheimer. 1,2 million de personnes sont directement concernées en France. L’humoriste Tom Villa est confronté à cette maladie depuis 13 ans avec sa grand-mère Huguette, aujourd’hui décédée. "J’ai bien connu cette maladie pendant une dizaine d’années. Effectivement, c’est une maladie qui est très compliquée pour les malades qui se remettent en cause perpétuellement […] et pour les aidants", indique le comédien qui précise que le plus difficile pour lui "c’était le temps" qui passe.



Quels sont les signes ?

Présent sur le plateau le Pr David Wallon, neurologue et directeur du centre Mémoire du CHU de Rouen (Seine-Maritime), explique : "Le repérage se fait avant tout par les symptômes de la maladie. On a parlé de la mémoire, il y a aussi le langage, l’orientation, la reconnaissance des visages." Interrogé sur les premiers signes alarmants, le professionnel de santé répond : "Classiquement, c’est la mémoire, surtout si le sujet est un peu âgé, plus de 75 ans. Si on a l’impression que sa cognition […] change, il faut se poser la question."