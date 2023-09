Glyphosate : "on ne tient pas compte des effets cocktail", estime l’eurodéputée Verts Marie Toussaint

Durée de la vidéo : 14 min

Le glyphosate est en passe d’être autorité par l’Union européenne jusqu’en 2033. Invitée du 12/13 info, jeudi 21 septembre, l’eurodéputée écologiste Marie Toussaint juge que "c’est aberrant".

La Commission européenne propose d’autoriser le glyphosate jusqu’en 2033, soit une durée deux fois plus longue que la précédente. L’usage du glyphosate doit s’accompagner de mesures d’atténuation des risques. "C’est aberrant. On sait depuis très longtemps que le glyphosate (…) est cancérigène pour l’homme et extrêmement néfaste pour les écosystèmes. Voilà très longtemps déjà qu’on aurait dû l’interdire entièrement", déplore Marie Toussaint, députée européenne et vice-présidente du groupe les Verts.

"Une loi de séparation des lobbies et des institutions"

Interrogée sur les études, la tête de liste EELV aux Européennes de 2024 répond : "On ne tient pas compte des effets cocktail. Quand on met le glyphosate, il ne s’est pas tout seul. Il est toujours mélangé avec d’autres produits. Ça, ce n’est pris en compte ni par les autorités françaises, ni par les autorités européennes. Le second problème, c’est le poids des lobbies. Moi, je souhaite qu’on ait une loi de séparation des lobbies et des institutions." L’eurodéputée enchaîne : "L’agence sanitaire ne tient compte que des études qui sont mises à sa disposition par les industriels eux-mêmes."