Hôpital : des services d’urgence en forte tension

Avec les fortes chaleurs, les urgences des hôpitaux croulent sous les arrivées et les prises en charge des patients, les zones de soins sont souvent saturées. Les syndicats sonnent l’alerte et ont écrit au ministère de la Santé.

Des admissions toujours plus nombreuses, des soignants débordés et des patients contraints parfois d’attendre des heures. Les urgences sont sous forte tension comme ici dans cet hôpital des Côtes-d’Armor. Pourtant, en juillet dernier, des urgentistes avaient alerté sur le manque de personnel et les difficultés à venir, en vain. Des services appelés à être sursollicités en période estivale, et avec la canicule, l’hôpital n’est pas forcément prêt selon les praticiens. "Nous avons moins d’urgences, nous avons plus de 100 000 lits qui ont fermé", affirme Patrick Pelloux, président de l’Association des médecins urgentistes de France.

Le ministre de la Santé tempère

Une situation que le ministre de la Santé tempérait encore, vendredi 18 août. "On a des zones en tension, mais aujourd’hui, on les anticipe mieux. L’hôpital fera face", a déclaré Aurélien Rousseau. S’il se veut rassurant, la hausse constatée des cas de Covid ces derniers jours laisse craindre une fin d’été encore plus difficile à gérer pour les hôpitaux que l’année dernière.