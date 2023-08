Incendies : près de 4 000 hectares brûlés à Tenerife

Trois jours de cauchemar mais un semblant d’amélioration sur l’île espagnole de Tenerife, une île transformée en brasier qu’affrontent toujours les pompiers. Près de 4 000 hectares ont été brûlés, un incendie des plus complexes, le plus important de ces quatre dernières décennies.

Une image rare et spectaculaire, celle d’un Canadair de l’armée de l’air intervenant au plus près de l’incendie. L’équipage survole une zone boisée, au nord-est de cette île de Tenerife, et largue des tonnes d’eau. Un feu qualifié de compliqué par les secouristes. Depuis 48 heures, sa propagation était incontrôlée et imprévisible malgré le ballet des 17 hélicoptères qui est incessant. En trois jours 4 000 hectares sont partis en fumée sous le regard effaré des habitants et des touristes. "J’ai vu des flammes immenses", témoigne une habitante.

Le feu loin d’être terminé

Des colonnes de fumée s’élèvent haut dans le ciel. La plupart des foyers se situent à flanc de colline, là où les pompiers s’activent pour ralentir la progression du feu. Une dizaine de villages se trouvant à proximité ont été évacués. L’air est parfois irrespirable, 4 000 personnes ont été priées de rester chez elle. Même s’il y a des améliorations, vendredi 18 août, le feu est loin d’être circonscrit.