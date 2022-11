Crise de l'hôpital : le ministre de la Santé annonce une enveloppe "de l'ordre de 400 millions d'euros" d'aides au lieu des 150 millions prévus

De nouvelles mesures pour l'hôpital. Le ministre de la Santé, François Braun, a fait plusieurs annonces, mercredi 2 novembre, qui visent à endiguer la crise dans le secteur. Il a promis une enveloppe "de l'ordre de 400 millions d'euros" d'aides au lieu des 150 millions prévus pour les "services en tension de l'hôpital", notamment les urgences pédiatriques.

Dans le détail, le ministre a annoncé la poursuite de la majoration de la rémunération des heures de nuit jusqu'au 31 mars 2023 pour les personnels médicaux et non médicaux, "pour reconnaître ce travail de pénibilité". Cette mesure avait été mise en place au début de l'été, et faisait partie des 41 préconisations de la "mission flash" de la Première ministre, Elisabeth Borne, pour désengorger les hôpitaux.

Un plan pour passer l'hiver

La prime d'exercice en soins critiques, initialement destinée aux infirmiers et cadres de santé, sera aussi élargie à l'ensemble des soignants qui travaillent dans les services de soins critiques adultes et enfants. Cette aide mensuelle de 118 euros brut était réclamée depuis plusieurs mois par les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture en réanimation.

Pour appréhender les besoins de santé cet hiver, le ministre de la Santé a enfin promis la prolongation des mesures du plan d'urgence de cet été et la mobilisation par les agences régionales de santé (ARS) du "fonds d'intervention régional". Il s'agit d'un outil financier qui vise à donner plus de souplesse aux ARS dans la gestion de leurs crédits, en fonction des besoins des établissements de santé du territoire.